Завершился первый сезон «Московского киберспорта»

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Главная онлайн-арена столицы по компьютерным играм «Московский киберспорт» завершила первый сезон суперсерии турниров.
Завершился первый сезон «Московского киберспорта»
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба организации. За три месяца работы проекта, который был поддержан Департаментом спорта города Москвы, было зарегистрировано 58 тыс. заявок на участие в турнирах. Киберспортсмены сыграли более 300 турниров по таким игровым дисциплинам, как Assetto Corsa, CS:GO, Dota 2, Hearthstone, Legends of Runeterra, Dota Underlords, StarCraft II, FIFA 20, NHL 20, World of Tanks и шахматы.

Проект поддержали известные спортсмены: гроссмейстер Сергей Карякин, вратарь Игорь Акинфеев, российский спортсмен-легкоатлет чемпион мира Сергей Шубенков, баскетболист Тимофей Мозгов и другие.

Трансляции в СМИ и социальных сетях собрали более 30 млн просмотров, финалы игр и спецпроекты в режиме онлайн посмотрели 1,5 млн зрителей. Общий призовой фонд этапа составил 3 млн рублей.

«Мы хотим порадовать всех любителей компьютерного спорта и наших коллег ещё одним мощным сезоном, в рамках которого мы обещаем новые сюрпризы и новые игры», — заявил президент Московской федерации компьютерного спорта Александр Горбаченко.

Ранее сообщалось, что KLENOFF стал победителем Кубка России по интерактивному футболу.

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