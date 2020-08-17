«Рубин» объявил о подписании контракта с вратарём Медведевым

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Голкипер Никита Медведев продолжит свою карьеру в казанском «Рубине».
«Рубин» объявил о подписании контракта с вратарём Медведевым
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Как сообщает клубная пресс-служба, Медведев подписал двухлетний контракт и будет выступать в клубе под первым номером.

Медведев стал свободным агентом после расторжения контракта с «Локомотивом». За всё время вратарь провёл за железнодорожников два матча (по одному — в Лиге Европы и Кубке России) и пропустил пять мячей.

Ранее сообщалось, что экс-вратарь «Локомотива» Медведев продолжит карьеру в «Рубине».

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