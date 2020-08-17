Министерство спорта отменило проведение летней Спартакиады в 2020 году

В Министерстве спорта России приняли решение об отмене проведения второго этапа и финальных соревнований Х летней Спартакиады учащихся России 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства. Прорабатывая данный вопрос, Минспорт оценил, что проведение Спартакиады потребует от регионов дополнительных финансовых и организационных затрат. Сюда входит обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, организация тестирования участников Спартакиады и персонала на COVID-19, а в случае необходимости обеспечение карантинных условий для заболевших и контактных групп. В связи с этим, а также учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию, Министерство приняло вынужденное решение отменить проведение Спартакиады в 2020 году.

Соревнования должны были пройти с 25 марта по 16 августа 2020 года по 49 видам спорта.

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