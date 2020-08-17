Эксперт: Месси надоело тащить «Барселону»

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Бывший футболист и тренер «Ливерпуля» Грэм Сунесс считает, что сейчас наступил идеальный момент для претендентов на нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, чтобы попытаться заполучить аргентинца.
Эксперт: Месси надоело тащить «Барселону»
  • Reuters

«В матче с «Баварией» в Лиге чемпионов Месси выглядел как человек, которому надоело тащить команду. Без него они не смогли бы даже выйти в Лигу чемпионов. Эта неделя — идеальный момент, чтобы сделать предложение по Месси. Я легко могу представить его в составе обоих клубов из Манчестера», — написал Сунесс в своей колонке в The Times.

Главными претендентами на Месси считаются «Манчестер Сити» и «Интер».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов заплатить любую сумму за Месси.

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