Судья Николаев поддержал решение наказать «Ростов» пенальти в матче с «Зенитом»

Российский судья Алексей Николаев назвал верным решение его коллеги Павла Кукуяна наказать «Ростов» пенальти в матче против «Зенита» (0:2). В этом эпизоде мяч попал в руку ростовчанина Евгения Чернова.

В этом эпизоде мяч попал в руку ростовчанина Евгения Чернова.

«Форма у всех разная: у одних могут быть рукава до локтя, у других — чуть выше. Руководствоваться тем, что попал в футболку, не в футболку, немножко было бы неправильно. Если брать конкретно ситуацию в этой игре, мы видим, что арбитру непросто это увидеть. Но VAR, просмотрев этот момент, вмешался, и мы видим, что мяч попадает в руку защитнику. Правильное решение — назначить 11-метровый удар и вынести дисциплинарные санкции в виде жёлтой карточки», — сказал Николаев в эфире «Матч ТВ».

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков отразил мяч, посланный с 11-метровой отметки Сердаром Азмуном. Однако иранский форвард преуспел на добивании.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник «Зенита» Алексей Игонин высказался об удалении Ярослава Ракицкого в матче с «Ростовом».