Экс-футболист «Зенита» Игонин прокомментировал удаление Ракицкого в матче с «Ростовом»

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Игонин высказался об удалении Ярослава Ракицкого в матче второго тура Российской премьер-лиги с «Ростовом».

«Жёлтая карточка Ракицкому была очевидна, чего её оспаривать? Понятное дело, что такая практика есть, попытаться и можно. Но, повторюсь, по моему мнению, заслуженная карточка», — цитирует Игонина «Чемпионат».

По его мнению, есть смысл оспаривать карточки только в действительно спорных ситуациях.

На 78-й минуте матча арбитр удалил Ракицкого, так как он заработал вторую жёлтую карточку в игре.

Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу «Зенита».

Ранее председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков ответил на вопрос, является ли «Зенит» гегемоном в российском футболе.