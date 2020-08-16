Экс-футболист «Зенита» Игонин прокомментировал удаление Ракицкого в матче с «Ростовом»

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Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Игонин высказался об удалении Ярослава Ракицкого в матче второго тура Российской премьер-лиги с «Ростовом».
Экс-футболист «Зенита» Игонин прокомментировал удаление Ракицкого в матче с «Ростовом»
  • РИА Новости

«Жёлтая карточка Ракицкому была очевидна, чего её оспаривать? Понятное дело, что такая практика есть, попытаться и можно. Но, повторюсь, по моему мнению, заслуженная карточка», — цитирует Игонина «Чемпионат».

По его мнению, есть смысл оспаривать карточки только в действительно спорных ситуациях.

На 78-й минуте матча арбитр удалил Ракицкого, так как он заработал вторую жёлтую карточку в игре. 

Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу «Зенита».

Ранее председатель совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков ответил на вопрос, является ли «Зенит» гегемоном в российском футболе.

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