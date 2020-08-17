Великова назвала кошмаром отмену стартов по фигурному катанию в Петербурге до 2021 года
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
По мнению специалиста, такое решение может иметь далеко идущие последствия.
«Это очень плохо. Как детей заинтересовать кататься, когда не будет соревнований? Это кошмар с учётом того, что и юниорская серия Гран-при отменена», — цитирует Великову «Р-Спорт».
Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Артур Дмитриев высказал мнение о сложностях, с которым столкнутся российские юниоры в предстоящем сезоне.