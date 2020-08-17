Великова назвала кошмаром отмену стартов по фигурному катанию в Петербурге до 2021 года

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Заслуженный тренер России Людмила Великова по фигурному катанию Людмила Великова высказалась о запрете на проведение соревнований по этому виду спорта в Санкт-Петербурге до 1 января 2021 года.
Великова назвала кошмаром отмену стартов по фигурному катанию в Петербурге до 2021 года
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

По мнению специалиста, такое решение может иметь далеко идущие последствия.

«Это очень плохо. Как детей заинтересовать кататься, когда не будет соревнований? Это кошмар с учётом того, что и юниорская серия Гран-при отменена», — цитирует Великову «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион Артур Дмитриев высказал мнение о сложностях, с которым столкнутся российские юниоры в предстоящем сезоне.

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