Дмитриев считает, что российских юниоров ждут трудности из-за урезанного календаря

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Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Артур Дмитриев высказал мнение о сложностях, с которым столкнутся российские юниоры в предстоящем сезоне.
Дмитриев считает, что российских юниоров ждут трудности из-за урезанного календаря
  • РИА Новости

«Все хотят войти в сезон, хотят выступать, но проблема будет серьёзная — юниорская серия Гран-при отменена. Что касается внутренних стартов, то Роспотребнадзор разрешил участвовать юниорам только в двух соревнованиях. Но раньше они могли участвовать и во взрослых соревнованиях, и в юниорских на этапах Кубка России, у них получалось до четырёх — шести стартов до первенства России, а сейчас этой возможности нет, плюс существуют определённые ограничения в проведении соревнований. Этих двух стартов, безусловно, мало — сейчас у них не будет возможности попробовать себя на разных соревнованиях перед важными турнирами», — приводит слова Дмитриева ТАСС.

Ранее сообщалось, что воспитанница Тутберидзе Валиева в сентябре выступит во взрослых прокатах.

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