Сидорова ответила на вопрос о смене спортивного гражданства ради выступления за другую страну
- globallookpress.com
По словам спортсменки, сейчас она не рассматривает такой шаг, хотя и признаёт нехватку оптимизма по поводу будущего российской лёгкой атлетики.
«Смена гражданства? Пока что у меня в планах этого нет. Сейчас я даже об этом не думаю», — приводит слова Сидоровой «Р-Спорт».
Ранее сообщалось, что прыгунья в высоту Мария Ласицкене получила призовые за победу на турнире «Русская зима» с лучшим результатом сезона в мире.