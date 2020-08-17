Сидорова ответила на вопрос о смене спортивного гражданства ради выступления за другую страну

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Чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова высказалась о перспективах смены спортивного гражданства по примеру ряда других российских легкоатлетов.
Сидорова ответила на вопрос о смене спортивного гражданства ради выступления за другую страну
  • globallookpress.com

По словам спортсменки, сейчас она не рассматривает такой шаг, хотя и признаёт нехватку оптимизма по поводу будущего российской лёгкой атлетики.

«Смена гражданства? Пока что у меня в планах этого нет. Сейчас я даже об этом не думаю», — приводит слова Сидоровой «Р-Спорт».

Ранее сообщалось, что прыгунья в высоту Мария Ласицкене получила призовые за победу на турнире «Русская зима» с лучшим результатом сезона в мире.

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