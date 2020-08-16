СМИ: Игроки «Барселоны» хотят видеть Хави наставником команды

Игроки «Барселоны», которые выразили недовольство происходящим в клубе после проигрыша «Баварии» (2:8) в четвертьфинале Лиги чемпионов, хотят видеть новым главным тренером команды 40-летнего Хави.

Сейчас каталонцев возглавляет Кике Сетьен, работа которого вызывает вопросы у футболистов и болельщиков. По сведениям AS, Лионель Месси и его одноклубники недовольны тем, как тренерский штаб подготовил их к встрече с мюнхенцами в тактическом плане.

В свою очередь, Хави с 2019 года тренирует катарский «Аль-Садд».

Также, по данным источника, игроки хотят добиться досрочного проведения выборов президента «Барселоны». Очередные назначены на лето 2021 года. Сейчас президентом является Жозеп Бартомеу.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов заплатить любую сумму за Месси.