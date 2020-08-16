У Кормье выявлено повреждение роговицы глаза после боя с Миочичем

Американский боец смешанного стиля Дэниель Кормье получил травму глаза в поединке с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжёлом весе соотечественником Стипе Миочичем.

Как сообщает журналист Ариэль Хельвани в своём Twitter, у Кормье диагностирован разрыв роговицы глаза.

Отмечается, что бойцу не потребуется операция, но прогнозы о сроках восстановления врачи пока не дают. Тем не менее 41-летний спортсмен уже выписан из больницы.

Миочич одержал победу в титульном поединке над Кормье единогласным решением судей. После боя Кормье объявил о завершении карьеры.

Ранее Миочич прокомментировал победу над Кормье на турнире UFC 252 в Лас-Вегасе.