Экс-голкипер ЦСКА Чепчугов поделился мнением о протестах в Белоруссии

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Бывший вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Сергей Чепчугов высказался о массовых протестах в Белоруссии против президента страны Александра Лукашенко.
Экс-голкипер ЦСКА Чепчугов поделился мнением о протестах в Белоруссии
  • РИА Новости

«Лукашенко А.Г. дядька-то серьёзный! Выстраивает систему против собственного народа, а ранее защищал! Творит хаос у себя в стране! Против народа, зачем? Нет предубеждений, вы лидер! Серьёзный человек в мировой политике, но хватит страданий! Бойтесь, чтобы народ вас не заставил прокричать «кукареку»! Были дали былые, сегодня не дали, мы делили — кто у руля?» — написал Чепчугов в своём Instagram.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа после выборов президента страны.

Ранее экс-теннисист Максим Мирный высказался о ситуации в Белоруссии.

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