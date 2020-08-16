Школа Москомспорта отреагировала на смерть 17-летнего футболиста во время матча

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ГБУ САШ Москомспорта «Олимпик» опубликовала заявление в связи со смертью 17-летнего футболиста Михаила Колосова.
Школа Москомспорта отреагировала на смерть 17-летнего футболиста во время матча
  • РИА Новости

Отмечается, что Колосову стало плохо во время матча команд 2003 года рождения в Рублёве. Он потерял сознание, врачами клуба была оказана первая помощь, после чего игрок был доставлен в реанимацию, но спасти его не удалось.

«Михаил регулярно проходил медицинское обследование, и ранее никаких проблем со здоровьем у него зафиксировано не было. Москомспорт и ГБУ САШ Москомспорта приносят соболезнования всем родным и близким Михаила. Его семье будет оказана всесторонняя помощь», — говорится в сообщении школы Москомспорта в Instagram.

Ранее в академии «Строгино» прокомментировали смерть 17-летнего футболиста.

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