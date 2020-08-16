В академии «Строгино» прокомментировали смерть 17-летнего футболиста

В академии московского футбольного клуба «Строгино» прокомментировали смерть 17-летнего игрока команды Михаила Колосова.

«Михаил регулярно проходил медицинское обследование, и ранее никаких проблем со здоровьем у него зафиксировано не было. Москомспорт и ФК «Строгино» приносит соболезнования всем родным и близким Михаила. Его семье будет оказана всесторонняя помощь», — говорится в сообщении клуба в Instagram.

Отмечается, что Колосову стало плохо во время матча команд 2003 года рождения, он потерял сознание на поле стадиона в Рублёве. Ему была оказана первая помощь врачами клуба, после чего он был доставлен в реанимацию, но спасти его не удалось.

Ранее мать умершего 17-летнего футболиста рассказала о трагедии.