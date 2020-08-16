СМИ: «Барселона» намерена расстаться с Суаресом

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Испанский футбольный клуб «Барселона» планирует расстаться с нападающим команды Луисом Суаресом.
СМИ: «Барселона» намерена расстаться с Суаресом
  • Reuters

Как сообщает Mundo Deportivo, после вылета из Лиги чемпионов руководство каталонского клуба намерено облегчить зарплатную ведомость. Кроме того, ключевым фактором может стать возраст уругвайского форварда. В январе ему исполнилось 33 года. 

Суарес выступает за «Барселону» с 2014 года. В этом сезоне он провёл 36 матчей в составе сине-гранатовых, забил 21 мяч и сделал десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов заплатить любую сумму за капитана «Барселоны» Лионеля Месси.

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