СМИ: «Барселона» намерена расстаться с Суаресом

Испанский футбольный клуб «Барселона» планирует расстаться с нападающим команды Луисом Суаресом.

Как сообщает Mundo Deportivo, после вылета из Лиги чемпионов руководство каталонского клуба намерено облегчить зарплатную ведомость. Кроме того, ключевым фактором может стать возраст уругвайского форварда. В январе ему исполнилось 33 года.

Суарес выступает за «Барселону» с 2014 года. В этом сезоне он провёл 36 матчей в составе сине-гранатовых, забил 21 мяч и сделал десять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» готов заплатить любую сумму за капитана «Барселоны» Лионеля Месси.