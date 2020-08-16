Российский теннисист Рублёв прилетел в США

Фернандо Висенте, тренер российского теннисиста Андрея Рублёва, сообщил о прибытии спортсмена в США.

Специалист опубликовал совместное фото с Рублёвым, которое было сделано в аэропорту в США.

Россиянин намерен выступить в Нью-Йорке на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии «Мастерс» — Western & Southern Open, а также на турнире Большого шлема US Open.

Western & Southern Open пройдёт с 22 по 28 августа, а US Open — с 31 августа по 13 сентября.

Ранее другой российский теннисист Карен Хачанов сообщил о своём прибытии в Нью-Йорк.