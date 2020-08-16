Теннисист Хачанов сообщил о своём прибытии в Нью-Йорк

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Российский теннисист Карен Хачанов сообщил, что прибыл в США, где в Нью-Йорке выступит на двух турнирах — Western & Southern Open и US Open.
Теннисист Хачанов сообщил о своём прибытии в Нью-Йорк
  • Reuters

Об этом 24-летний россиянин сообщил в своём Twitter.

Western & Southern Open пройдёт с 22 по 28 августа, а US Open — с 31 августа по 13 сентября.

Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов представила обновлённый календарь турниров на 2020 год.

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