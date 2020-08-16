Биатлониста Поршнева задержали на осмотре в аэропорту из-за шутки тренеров

Российского биатлониста Никиту Поршнева задержали на осмотре в аэропорту из-за гантели, которую ему в шутку подложили тренеры.

Об этом сам спортсмен сообщил в своём Instagram.

«Задержали на досмотре в аэропорту. Буду мстить Истомину и Шукаловичу», — написал он.

В своём Instagram тренер российской сборной Дмитрий Шукалович рассказал, почему он с Артёмом Истоминым решил подшутить над Поршневым: «На прошлой силовой тренировке Никита Поршнев подсунул нам гантель в рюкзак, и мы её притащили в комнату. Сейчас Никита собирается домой со сбора и откроет сумку только в Саратове. И обнаружит там вот эту гантель».

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