Василевский: «Тампа» практически ничего не позволила «Коламбусу» в третьем матче серии плей-офф Кубка Стэнли
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«В прошлогодней серии я не очень-то справился, когда «Блю Джекетс» подолгу не бросали по моим воротам совсем. Поэтому теперь мы внесли кое-какие правки, чтобы на протяжении таких отрезков я оставался разогретым. Команда, безусловно, провела прекрасную игру, практически ничего соперникам не позволила, но даже в такой ситуации свою часть работы я должен выполнить», — приводит слова Василевского пресс-служба НХЛ.
Счёт в серии до четырёх побед — 2:1 в пользу «Тампы». Четвёртая игра состоится 17 августа.
Ранее сообщалось, что передача Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Коламбус» в матче плей-офф Кубка Стэнли.