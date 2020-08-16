Василевский: «Тампа» практически ничего не позволила «Коламбусу» в третьем матче серии плей-офф Кубка Стэнли

Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский прокомментировал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.

«В прошлогодней серии я не очень-то справился, когда «Блю Джекетс» подолгу не бросали по моим воротам совсем. Поэтому теперь мы внесли кое-какие правки, чтобы на протяжении таких отрезков я оставался разогретым. Команда, безусловно, провела прекрасную игру, практически ничего соперникам не позволила, но даже в такой ситуации свою часть работы я должен выполнить», — приводит слова Василевского пресс-служба НХЛ.

Счёт в серии до четырёх побед — 2:1 в пользу «Тампы». Четвёртая игра состоится 17 августа.

Ранее сообщалось, что передача Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Коламбус» в матче плей-офф Кубка Стэнли.