Передача Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Коламбус» в матче плей-офф Кубка Стэнли
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Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу «Лайтнинг».
Победу «Тампе» принесли шайбы Алекса Киллорна, Брейдена Пойнта и Виктора Хедмана. Никита Кучеров записал в свой актив голевую передачу. Михаил Сергачёв очков не набрал, а Андрей Василевский отразил 15 из 17 бросков.
«Коламбус» ответил шайбами Райли Нэша и Эрика Робинсона. Владислав Гавриков не отличился результативными действиями.
Счёт в серии до четырёх побед стал 2:1 в пользу «Тампы». Четвёртая игра состоится 17 августа.
Ранее сообщалось, что «Бостон» победил «Каролину» и вышел вперёд в серии плей-офф Кубка Стэнли.