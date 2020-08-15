«Бостон» победил «Каролину» и вышел вперёд в серии плей-офф Кубка Стэнли

В матче 1/8 финала плей-офф Кубка Стэнли «Бостон Брюинз» одержали победу над «Каролина Харрикейнз».

Встреча, проходившая на «Скотиабанк-Арена» в Торонто, завершилась победой «Бостона» со счётом 3:1.

В составе «Брюинз» забрасывали Чарли Койл, Шон Курали и Тодд Маршан. У «Каролины» единственная шайба на счету Нино Нидеррайтера.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников не сумел отметиться результативными действиями, получив травму.

Счёт в серии стал 2:1 в пользу «Бостона».

Ранее сообщалось, что вратарь «Бостона» Раск отказался от участия в плей-офф НХЛ.