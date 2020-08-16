Футболист «Манчестер Сити» Де Брёйне: через полгода мы будем сломлены физически и морально

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Бельгийский полузащитник английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне раскритиковал плотный график соревнований, сформированный из-за пандемии коронавируса.
Футболист «Манчестер Сити» Де Брёйне: через полгода мы будем сломлены физически и морально
  • Reuters

«Это не влияет на нас в краткосрочной перспективе, но опасаюсь за отдалённое будущее. Через полгода мы будем сломлены физически и морально. Это то, на что должны обратить внимание национальные ассоциации, УЕФА и ФИФА. Но да, деньги правят игрой. Как футболисты, мы можем лишь следовать этому», — приводит слова Де Брёйне HLN.

Ранее Хосеп Гвардиола прокомментировал невыход «Манчестер Сити» в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА.

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