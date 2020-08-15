Нурмагомедов присутствует на матче «Локомотив» — «Краснодар»

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов посетил матч второго тура чемпионата России по футболу «Локомотив» — «Краснодар».

Известный боец смотрит игру в компании главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

Следующий поединок Нурмагомедов проведёт 24 октября в Абу-Даби на турнире UFC 254. Его соперником станет американец Джастин Гэтжи.