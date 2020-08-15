Нурмагомедов присутствует на матче «Локомотив» — «Краснодар»

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Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов посетил матч второго тура чемпионата России по футболу «Локомотив» — «Краснодар».
Нурмагомедов присутствует на матче «Локомотив» — «Краснодар»
  • РИА Новости

Известный боец смотрит игру в компании главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

    Следующий поединок Нурмагомедов проведёт 24 октября в Абу-Даби на турнире UFC 254. Его соперником станет американец Джастин Гэтжи.

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