Тренер «Динамо» назвал неудовлетворительным результат матча с «Ротором»

Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал ничью с волгоградским «Ротором» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Была игра неиспользованных возможностей. Создали огромное количество моментов, но не смогли забить. Были хорошие шансы, хотя у «Ротора» была насыщенная оборона… Не хватило точности сегодня. Результат неудовлетворительный — не смогли выиграть дома. К желанию, самоотдаче и качеству игры вопросов нет», — цитирует Новикова «Чемпионат».

По его словам, гостевые матчи даются легче его команде, но в клубе будут стараться изменить это. Он также отметил, что тренерский штаб постоянно анализирует тренировки своей команды.

«Если футболист на тренировках не показывает нужный уровень, он почти не имеет шансов выйти в стартовом составе», — заявил Новиков.

Ранее сообщалось, что «Динамо» и «Ротор» не забили друг другу в матче РПЛ.