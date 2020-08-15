Тренер «Динамо» назвал неудовлетворительным результат матча с «Ротором»
- РИА Новости
«Была игра неиспользованных возможностей. Создали огромное количество моментов, но не смогли забить. Были хорошие шансы, хотя у «Ротора» была насыщенная оборона… Не хватило точности сегодня. Результат неудовлетворительный — не смогли выиграть дома. К желанию, самоотдаче и качеству игры вопросов нет», — цитирует Новикова «Чемпионат».
По его словам, гостевые матчи даются легче его команде, но в клубе будут стараться изменить это. Он также отметил, что тренерский штаб постоянно анализирует тренировки своей команды.
«Если футболист на тренировках не показывает нужный уровень, он почти не имеет шансов выйти в стартовом составе», — заявил Новиков.
Ранее сообщалось, что «Динамо» и «Ротор» не забили друг другу в матче РПЛ.