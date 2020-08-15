Квят заявил, что доволен 12-м местом квалификации Гран-при Испании

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Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят прокомментировал итоги квалификации Гран-при Испании «Формулы-1».
Квят заявил, что доволен 12-м местом квалификации Гран-при Испании
  • Reuters

«Утром мне пришлось бороться с машиной, однако мы шагнули вперёд перед квалификацией. В целом я доволен своим выступлением, поскольку была серьёзная конкуренция. Думаю, что проехал быстрый круг, а 12-е место — это хорошая позиция для борьбы за очковую зону, учитывая, что мы сможем выбрать шины. Я надеюсь, гонку получится провести в хорошем темпе и мне удастся попасть в топ-10», — приводит слова Квята пресс-служба команды.

Гонка Гран-при Испании состоится в воскресенье, 16 августа.

Ранее сообщалось, что Квят вызван к стюардам после блокировки Магнуссена в квалификации Гран-при Испании.

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