Квят заявил, что доволен 12-м местом квалификации Гран-при Испании

Российский пилот Alpha Tauri Даниил Квят прокомментировал итоги квалификации Гран-при Испании «Формулы-1».

«Утром мне пришлось бороться с машиной, однако мы шагнули вперёд перед квалификацией. В целом я доволен своим выступлением, поскольку была серьёзная конкуренция. Думаю, что проехал быстрый круг, а 12-е место — это хорошая позиция для борьбы за очковую зону, учитывая, что мы сможем выбрать шины. Я надеюсь, гонку получится провести в хорошем темпе и мне удастся попасть в топ-10», — приводит слова Квята пресс-служба команды.

Гонка Гран-при Испании состоится в воскресенье, 16 августа.

Ранее сообщалось, что Квят вызван к стюардам после блокировки Магнуссена в квалификации Гран-при Испании.