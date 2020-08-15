«Рубин» и «Урал» сыграли вничью во втором туре РПЛ, обе команды заканчивали матч вдесятером
- РИА Новости
Встреча прошла в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» и завершилась со счётом 1:1.
На 12-й минуте гости вышли вперёд благодаря голу Эрика Бикфалви с пенальти. На 35-й минуте казанцы также реализовали 11-метровый — отличился Иван Игнатьев.
Кроме того, на 31-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Михаила Меркулова, но во втором тайме составы уравнялись, так как красную карточку получил Роман Емельянов.
Таким образом, «Рубин» и «Урал» набрали первые очки в сезоне.
Ранее сообщалось, что «Динамо» и «Ротор» не забили друг другу в матче РПЛ.