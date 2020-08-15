«Рубин» и «Урал» сыграли вничью во втором туре РПЛ, обе команды заканчивали матч вдесятером

Казанский «Рубин» и екатеринбургский «Урал» не выявили победителя в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» и завершилась со счётом 1:1.

На 12-й минуте гости вышли вперёд благодаря голу Эрика Бикфалви с пенальти. На 35-й минуте казанцы также реализовали 11-метровый — отличился Иван Игнатьев.

Кроме того, на 31-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Михаила Меркулова, но во втором тайме составы уравнялись, так как красную карточку получил Роман Емельянов.

Таким образом, «Рубин» и «Урал» набрали первые очки в сезоне.

Ранее сообщалось, что «Динамо» и «Ротор» не забили друг другу в матче РПЛ.