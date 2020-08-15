«Рубин» и «Урал» сыграли вничью во втором туре РПЛ, обе команды заканчивали матч вдесятером

Короткая ссылка
Казанский «Рубин» и екатеринбургский «Урал» не выявили победителя в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Рубин» и «Урал» сыграли вничью во втором туре РПЛ, обе команды заканчивали матч вдесятером
  • РИА Новости

Встреча прошла в Казани на стадионе «Ак Барс Арена» и завершилась со счётом 1:1.

На 12-й минуте гости вышли вперёд благодаря голу Эрика Бикфалви с пенальти. На 35-й минуте казанцы также реализовали 11-метровый — отличился Иван Игнатьев.

Кроме того, на 31-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Михаила Меркулова, но во втором тайме составы уравнялись, так как красную карточку получил Роман Емельянов.

Таким образом, «Рубин» и «Урал» набрали первые очки в сезоне.

Ранее сообщалось, что «Динамо» и «Ротор» не забили друг другу в матче РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить