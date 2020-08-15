Новиков подтвердил, что хорватский футболист Моро перейдёт в «Динамо»

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Главный тренер московского «Динамо» Кирилл Новиков подтвердил, что в ближайшее время состав его команды пополнит полузащитник загребского «Динамо» Никола Моро.
Новиков подтвердил, что хорватский футболист Моро перейдёт в «Динамо»
  • Reuters

«Никола Моро, можно сказать, уже у нас, но у него проблемы с пересечением границ. Не от нас и не от него это зависит. В понедельник он должен прибыть в Москву и приступить к занятиям. Будут ли еще новички? Возможно», — сказал Новиков в эфире «Матч Премьер».

Моро является воспитанником загребского «Динамо», за которое выступает с 2015 года. В прошлом сезоне полузащитник принял участие в 28 матчах чемпионата Хорватии и забил два мяча.

Ранее «Урал» объявил о переходе экс-футболиста «Динамо» Владимира Рыкова.

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