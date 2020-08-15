ЦСКА ответил на шутку «Тамбова» по поводу формы

Московский футбольный клуб ЦСКА отреагировал на шутку «Тамбова» по поводу количества логотипов спонсоров на форме армейцев в преддверии матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Молодцы саранские тамбовчане. В этот раз сами накреативили или с «Торонто» проконсультировались?» — ответила пресс-служба ЦСКА в Twitter, пошутив над проведением домашних матчей соперника в Саранске, а также над сходством нового логотипа «Тамбова» с эмблемой канадского регбийного клуба «Торонто Вулфпэк».

Встреча ЦСКА — «Тамбов» состоится 15 августа в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 18:00 мск.

Ранее «Тамбов» пошутил над ЦСКА по поводу количества логотипов спонсоров на форме.