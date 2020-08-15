ЦСКА ответил на шутку «Тамбова» по поводу формы
- РИА Новости
«Молодцы саранские тамбовчане. В этот раз сами накреативили или с «Торонто» проконсультировались?» — ответила пресс-служба ЦСКА в Twitter, пошутив над проведением домашних матчей соперника в Саранске, а также над сходством нового логотипа «Тамбова» с эмблемой канадского регбийного клуба «Торонто Вулфпэк».
Встреча ЦСКА — «Тамбов» состоится 15 августа в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 18:00 мск.
Ранее «Тамбов» пошутил над ЦСКА по поводу количества логотипов спонсоров на форме.