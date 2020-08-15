Тарасова: на месте Тутберидзе у меня бы было желание обыграть всех

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, что бы она чувствовала на месте Этери Тутберидзе после ухода от неё нескольких учеников.
Тарасова: на месте Тутберидзе у меня бы было желание обыграть всех
  • РИА Новости

«Если бы я сейчас оказалась на месте Тутберидзе, у меня, возможно, тоже было бы желание обыграть всех, несмотря на потерю двух подопечных. Мне вообще кажется, что это правильное желание — быть сильнее остальных. Другой вопрос, что таким образом нельзя формулировать цель спортсмену. Он должен максимально хорошо выполнить ту задачу, которая стоит перед ним на текущем этапе. Сделает это, значит, будет иметь шанс выступать дальше», — сказала Тарасова RT.

Ранее тренер Инна Гончаренко заявила, что современным фигуристкам необходимо раньше начинать обучение.

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