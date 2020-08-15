Гончаренко: уже сейчас тройные прыжки у фигуристок уходят в прошлое

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Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко заявила, что современным фигуристкам необходимо раньше начинать обучение.
Гончаренко: уже сейчас тройные прыжки у фигуристок уходят в прошлое
  • РИА Новости

«Я считаю, что ранняя специализация полезна. Если уж сейчас тройные прыжки уходят в прошлое и нужно учить более сложные элементы, актуальнее начинать обучение раньше. Это как в общеобразовательной школе: когда-то первоклассники приходили в восемь лет, потом в семь, а сейчас шестилетки идут в школу, уже владея иностранным языком, а то и не одним. И тестируют детей иногда на двух языках. Меняются критерии, набор предметов. Так и в фигурном катании. Нельзя же рассчитывать, что четверные прыжки отменят и всё вернётся к прежним временам. Этот процесс уже не остановить», — заявила Гончаренко RT.

Ранее тренер Валентин Николаев рассказал, в чём ошибся Алексей Мишин при подготовке Евгения Плющенко к Олимпийским играм 2002 года.

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