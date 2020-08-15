Николаев рассказал об ошибочной стратегии Мишина при работе с Плющенко

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Тренер по фигурному катанию Валентин Николаев рассказал, в чём ошибся Алексей Мишин при подготовке Евгения Плющенко к Олимпийским играм 2002 года.
Николаев рассказал об ошибочной стратегии Мишина при работе с Плющенко
  • РИА Новости

«Главная опасность для спортсмена заключается в стремлении догнать и превзойти всех, причём сразу. Я по сей день считаю ошибочной стратегию Алексея Мишина, когда в 1998 году он начал форсировать подготовку Евгения Плющенко с тем, чтобы тот заменил ушедшего из группы Алексея Ягудина. Вокруг этого тогда раздули небывалый ажиотаж, называя успехи Жени прорывом в будущее, но в итоге он проиграл Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити», — рассказал Николаев RT.

Ранее тренер Рафаэль Арутюнян заявил, что спортсменам нельзя ставить задачу быть лучше соперника на всех соревнованиях.

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