Николаев рассказал об ошибочной стратегии Мишина при работе с Плющенко

Тренер по фигурному катанию Валентин Николаев рассказал, в чём ошибся Алексей Мишин при подготовке Евгения Плющенко к Олимпийским играм 2002 года.

«Главная опасность для спортсмена заключается в стремлении догнать и превзойти всех, причём сразу. Я по сей день считаю ошибочной стратегию Алексея Мишина, когда в 1998 году он начал форсировать подготовку Евгения Плющенко с тем, чтобы тот заменил ушедшего из группы Алексея Ягудина. Вокруг этого тогда раздули небывалый ажиотаж, называя успехи Жени прорывом в будущее, но в итоге он проиграл Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити», — рассказал Николаев RT.

Ранее тренер Рафаэль Арутюнян заявил, что спортсменам нельзя ставить задачу быть лучше соперника на всех соревнованиях.