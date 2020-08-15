Евсеев рассказал о разговоре на повышенных тонах с игроками «Уфы» в перерыве матча с «Арсеналом»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев признался, что в перерыве матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом» (3:2) он поговорил на повышенных тонах с игроками центра поля своей команды.

«Мы активно провели весь первый тайм. Движением и агрессией команды я был доволен, но в перерыве пришлось поговорить на повышенных тонах с игроками центра поля, которые ошибались. Они должны были вести игру, но вместо этого теряли мяч, пасовали назад. Как мы видим, во втором тайме игра кардинально изменилась», — написал Евсеев в своём Instagram.

По его словам, уфимцы смогли победить за счёт двух быстрых голов, а также грамотного перестроения после пропущенного мяча. Кроме того, ему понравилось, что коллектив из Башкортостана проявил характер.

«Не было суеты, не опустили руки, пропустив. Характер у «Уфы» был, есть и будет. Эта игра была показательной. И ещё. Весь прошлый сезон всё обсуждали, почему «Уфа» играет на ноль. Жду сейчас разговоров: «Почему «Уфа» в Туле забила три?» Команда уже в Уфе. Задача сейчас — правильно восстановиться после сложного выезда в Тулу и подготовиться к домашней игре со «Спартаком». Будем работать», — добавил Евсеев.

Победу «Уфе» принесли голы Вячеслава Кротова, Артёма Голубева и Ловро Бизяка, реализовавшего пенальти.

За «Арсенал» забили Евгений Луценко и Кингз Кангва. Тульская команда завершала встречу вдевятером. На 85-й и 93-й минутах за перебор жёлтых карточек были удалены Кингз Кангва и Эванс Кангва.

Ранее сообщалось, что «Уфа» победила «Арсенал» во втором туре РПЛ.