Гамзатов не выступит на турнире UFC в США из-за проблем с визой

Российский боец полутяжёлого веса Шамиль Гамзатов не сможет выступить на турнире UFC в Лас-Вегасе 22 августа из-за проблем с оформлением американской визы.

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Спортсмен должен был провести бой с Овинсом Сен-Прё на турнире UFC 22 августа. «Не успели сделать визу», — приводит слова Гамзатова ТАСС. Ранее сообщалось, что глава UFC Дана Уайт назвал следующего претендента на титул в тяжёлом весе.