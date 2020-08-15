Гамзатов не выступит на турнире UFC в США из-за проблем с визой

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Российский боец полутяжёлого веса Шамиль Гамзатов не сможет выступить на турнире UFC в Лас-Вегасе 22 августа из-за проблем с оформлением американской визы.
Гамзатов не выступит на турнире UFC в США из-за проблем с визой
  • © gamzatovmma
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Спортсмен должен был провести бой с Овинсом Сен-Прё на турнире UFC 22 августа.

«Не успели сделать визу», — приводит слова Гамзатова ТАСС.

Ранее сообщалось, что глава UFC Дана Уайт назвал следующего претендента на титул в тяжёлом весе.

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