Гамзатов не выступит на турнире UFC в США из-за проблем с визой
Российский боец полутяжёлого веса Шамиль Гамзатов не сможет выступить на турнире UFC в Лас-Вегасе 22 августа из-за проблем с оформлением американской визы.
- © gamzatovmma
Спортсмен должен был провести бой с Овинсом Сен-Прё на турнире UFC 22 августа.
«Не успели сделать визу», — приводит слова Гамзатова ТАСС.
Ранее сообщалось, что глава UFC Дана Уайт назвал следующего претендента на титул в тяжёлом весе.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»