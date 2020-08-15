Салихамиджич назвал безумным первый тайм матча «Баварии» с «Барселоной» в ЛЧ

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич подвёл итоги встречи с «Барселоной» (2:8) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы хорошо начали матч, даже несмотря на глупо пропущенный ответный мяч. Первый тайм был безумным. Казалось, что каждый удар по воротам заканчивается голом. Победить «Барсу» в таком ключе — особенное достижение, но мы не станем зацикливаться на счёте. Мы очень рады, но хотим большего», — приводит слова функционера официальный сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что наставник «Барселоны» Кике Сетьен высказался по поводу своего будущего в клубе.