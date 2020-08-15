Мюллер раскрыл причины успеха «Баварии» в полуфинале ЛЧ с «Барселоной»

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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал исход матча с «Барселоной» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Мюллер раскрыл причины успеха «Баварии» в полуфинале ЛЧ с «Барселоной»
  • Reuters

Мюнхенцы праздновали победу со счётом 8:2.

«Мы трудились изо всех сил, суперинтенсивно. Победить нас трудно любой команде. Мы получили колоссальное удовольствие. У «Барсы» классные футболисты, так что нужно было играть даже более агрессивно, чем обычно. Стараться снова и снова. Мы сделали громкое заявление, но полуфинал начнётся со счёта 0:0», — приводит слова Мюллера официальный сайт УЕФА.

Ранее Жерар Пике заявил, что «Барселона» достигла дна.

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