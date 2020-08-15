Мюллер раскрыл причины успеха «Баварии» в полуфинале ЛЧ с «Барселоной»
- Reuters
Мюнхенцы праздновали победу со счётом 8:2.
«Мы трудились изо всех сил, суперинтенсивно. Победить нас трудно любой команде. Мы получили колоссальное удовольствие. У «Барсы» классные футболисты, так что нужно было играть даже более агрессивно, чем обычно. Стараться снова и снова. Мы сделали громкое заявление, но полуфинал начнётся со счёта 0:0», — приводит слова Мюллера официальный сайт УЕФА.
Ранее Жерар Пике заявил, что «Барселона» достигла дна.