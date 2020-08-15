Игрок «Баварии» Горецка не смог подобрать слова после разгрома «Барселоны»
- Reuters
По его словам, мюнхенцы рады успеху, но считают его промежуточной целью на пути к титулу.
«Трудно подобрать слова сразу после игры. Наверное, понадобится пара дней, чтобы осознать результат. Наша уверенность в своих силах непоколебима. Но как мы сейчас говорили в раздевалке, это только первый из трёх шагов», — цитирует спортсмена сайт УЕФА.
Ранее сообщалось, что форвард «Баварии» Томас Мюллер раскрыл причины успеха «Баварии» в полуфинале ЛЧ.