Игрок «Баварии» Горецка не смог подобрать слова после разгрома «Барселоны»

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка поделился эмоциями от победы над «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов со счётом 8:2.

По его словам, мюнхенцы рады успеху, но считают его промежуточной целью на пути к титулу.

«Трудно подобрать слова сразу после игры. Наверное, понадобится пара дней, чтобы осознать результат. Наша уверенность в своих силах непоколебима. Но как мы сейчас говорили в раздевалке, это только первый из трёх шагов», — цитирует спортсмена сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что форвард «Баварии» Томас Мюллер раскрыл причины успеха «Баварии» в полуфинале ЛЧ.