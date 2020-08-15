Игрок «Баварии» Горецка не смог подобрать слова после разгрома «Барселоны»

Короткая ссылка
Полузащитник «Баварии» Леон Горецка поделился эмоциями от победы над «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов со счётом 8:2.
Игрок «Баварии» Горецка не смог подобрать слова после разгрома «Барселоны»
  • Reuters

По его словам, мюнхенцы рады успеху, но считают его промежуточной целью на пути к титулу.

«Трудно подобрать слова сразу после игры. Наверное, понадобится пара дней, чтобы осознать результат. Наша уверенность в своих силах непоколебима. Но как мы сейчас говорили в раздевалке, это только первый из трёх шагов», — цитирует спортсмена сайт УЕФА.

Ранее сообщалось, что форвард «Баварии» Томас Мюллер раскрыл причины успеха «Баварии» в полуфинале ЛЧ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить