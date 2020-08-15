Тренер Овечкина считает, что «Вашингтон» уступил из-за необязательных удалений

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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден прокомментировал поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» (2:5) во втором матче серии плей-офф Кубка Стэнли.
Тренер Овечкина считает, что «Вашингтон» уступил из-за необязательных удалений
  • Reuters

Капитан «столичных» Александр Овечкин оформил дубль, но при счёте 2:3 промахнулся по пустым воротам. «Островитяне» ведут в серии — 2:0.

«Расстраивает, что после успешного начала в обоих матчах мы каждый раз сами рубили сук, на котором сидели. Слишком много ментальных ошибок, как в случае с двумя нарушениями численного состава. Все же прекрасно знают, кого должны сменять. Кроме того, получили ещё несколько необязательных удалений, позволили сопернику вернуться в игру и перехватить инициативу. Мы должны быть умнее. Должны найти способ перебороть этого соперника. Или во всяком случае не уступить ему в работоспособности. Моментами нам это удаётся, но должно удаваться на протяжении всего матча. Только при этом условии мы сможем вернуться в серию», — цитирует Рирдена официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Ранее сообщалось, что Овечкин объяснил промах по пустым воротам плохой передачей Кузнецова.

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