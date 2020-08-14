Федотов считает, что замены помогли «Сочи» перевернуть ход матча с «Химками»
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«Мы видели, что многие игроки не полностью восстановились. Во втором тайме вышли более свежие ребята, которые и позволили нам перевернуть ход матча. У нас появилась вариативность, стали доводить атаки до логического завершения. Готовили удар со средней дистанции, фланговые атаки, после которых могли увеличить счёт. В прошлом поединке мы выпускали нашу молодёжь, сегодня появился Андрей Боковой — наш воспитанник. Не хватает опыта, чуть-чуть мужского начала, но всё равно были хорошие эпизоды, когда они показывали свой уровень», — приводит слова Федотова ТАСС.
Встреча «Сочи» и «Химок» завершилась со счётом 1:1.
Ранее главный тренер «Химок» прокомментировал ничью с «Сочи» во втором туре РПЛ.