Федотов считает, что замены помогли «Сочи» перевернуть ход матча с «Химками»

Главный тренер футбольного клуба «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал ничейный исход матча с подмосковными «Химками» в рамках второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мы видели, что многие игроки не полностью восстановились. Во втором тайме вышли более свежие ребята, которые и позволили нам перевернуть ход матча. У нас появилась вариативность, стали доводить атаки до логического завершения. Готовили удар со средней дистанции, фланговые атаки, после которых могли увеличить счёт. В прошлом поединке мы выпускали нашу молодёжь, сегодня появился Андрей Боковой — наш воспитанник. Не хватает опыта, чуть-чуть мужского начала, но всё равно были хорошие эпизоды, когда они показывали свой уровень», — приводит слова Федотова ТАСС.

Встреча «Сочи» и «Химок» завершилась со счётом 1:1.

Ранее главный тренер «Химок» прокомментировал ничью с «Сочи» во втором туре РПЛ.