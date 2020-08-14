Тренер «Химок» прокомментировал ничью с «Сочи» во втором туре РПЛ

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Главный тренер подмосковного футбольного клуба «Химки» Дмитрий Гунько прокомментировал ничейный исход матча с «Сочи» в рамках второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Тренер «Химок» прокомментировал ничью с «Сочи» во втором туре РПЛ
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«Игра получилась неровной. Первый тайм мы сыграли, как планировали, провели неплохие атаки, создали моменты, вскрывали там, где хотели вскрыть, но, к сожалению, реализация во втором тайме подвела. У нас были возможности для быстрых выходов. Если бы забили, концовка была бы легче. В первом тайме мы встречали соперника высоко, как и планировали, разрушали атаки. Во втором тайме соперник провёл замены и достаточно широко растянул нас по флангам, что создавало сложности, мы не смогли отодвинуть давление от своих ворот», — приводит слова Гунько ТАСС.

Ранее сообщалось, что «Сочи» и «Химки» сыграли вничью во втором туре РПЛ.

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