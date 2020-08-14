Квят доволен пятничными тренировками перед Гран-при Испании

Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят прокомментировал свои выступления в пятничных сессиях свободных заездов перед шестым в сезоне этапом «Формулы-1» — Гран-при Испании.

«У нас была продуктивная пятница, мы сумели проехать довольно много кругов, несмотря на проблему с утра. Было неидеально пропустить часть первой тренировки, но мы сумели отыграть часть потерянного времени во второй практике», — приводит слова Квята пресс-служба Alpha Tauri.

Он отметил, что с нетерпением ждёт возможности выступить в квалификации.

«Нам нужно поработать вечером, чтобы понять нынешнее положение нашей машины и то, как нам найти последнюю пару десятых, чтобы оказаться в борьбе за место в топ-10», — добавил россиянин.

По итогам первой тренировки Квят стал 17-м, а во второй сессии свободных заездов он стал 15-м.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон стал лучшим во второй практике Гран-при Испании.