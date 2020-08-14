Хэмилтон стал лучшим во второй практике Гран-при Испании, Квят — 15-й

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Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон показал лучшее время во второй сессии свободных заездов шестого этапа «Формулы-1» — Гран-при Испании.
Хэмилтон стал лучшим во второй практике Гран-при Испании, Квят — 15-й
  • Reuters

Шестикратный чемпион мира в своей лучшей попытке преодолел круг по трассе «Барселона — Каталунья» за 1 минуту 16,883 секунды.

Вторым по итогам сессии стал финский пилот Mercedes Валттери Боттас. Тройку замкнул голландский гонщик Red Bull Макс Ферстаппен.

Российский гонщик Aplha Tauri Даниил Квят занял в итоговом протоколе 15-е место, уступив лидеру 1,759 секунды.

Ранее сообщалось, что Боттас показал лучшее время на первой практике Гран-при «Формулы-1» в Испании.

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