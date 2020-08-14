Хэмилтон стал лучшим во второй практике Гран-при Испании, Квят — 15-й
- Reuters
Шестикратный чемпион мира в своей лучшей попытке преодолел круг по трассе «Барселона — Каталунья» за 1 минуту 16,883 секунды.
Вторым по итогам сессии стал финский пилот Mercedes Валттери Боттас. Тройку замкнул голландский гонщик Red Bull Макс Ферстаппен.
Российский гонщик Aplha Tauri Даниил Квят занял в итоговом протоколе 15-е место, уступив лидеру 1,759 секунды.
That's a wrap on our Friday running - and it's a familiar top three#SpanishGP 🇪🇸 #F1pic.twitter.com/Ylk2Oj7f95— Formula 1 (@F1) August 14, 2020
Ранее сообщалось, что Боттас показал лучшее время на первой практике Гран-при «Формулы-1» в Испании.