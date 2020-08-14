Фазель рассказал о переговорах с НХЛ по вопросу участия игроков лиги в ОИ-2022

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Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель рассказал о переговорах с Национальной хоккейной лигой (НХЛ) по допуску спортсменов на зимние Олимпийские игры — 2022.
Фазель рассказал о переговорах с НХЛ по вопросу участия игроков лиги в ОИ-2022
  • РИА Новости

«Мы ещё пока не знаем, когда будет следующий раунд переговоров с НХЛ. Я хотел бы встретиться не в формате онлайн, это произойдёт, когда угроза пандемии пойдёт на спад. Пока же мы не можем поехать в США. Мы созванивались с Гэри Беттмэном, обменивались звонками. Мы обсуждаем ситуацию с МОК, обмениваемся информацией. Сейчас это тоже как кошмар, мы двигаемся шаг за шагом. Из-за карантина ситуация выглядит сложно», — приводит слова Фазеля ТАСС.

НХЛ отпускала хоккеистов на Олимпийские игры в 1998, 2002, 2006, 2010 и 2014 годах, но отказалась от этой практики в 2018-м.

Ранее сообщалось, что НХЛ включила пункт об участии игроков в ОИ в коллективное соглашение.

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