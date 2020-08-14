Кашшаи: я не могу думать только о «Спартаке»

Глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи отметил, что не может реагировать на каждую ошибку судей.

«На одну неделю РПЛ, ФНЛ, ПФЛ и Суперлиги приходится более 40 матчей — их все нужно проанализировать. Я не могу концентрироваться лишь на «Спартаке» или одной лиге, моя работа куда обширнее. Конечно, в каждой стране есть проблемы, обсуждения, но реагировать на каждое — это не моя работа. Есть ли у меня номер Федуна или Тедеско? Нет. Когда я был арбитром, у меня никогда не было номеров игроков, тренеров и президентов. Каждый должен делать свою работу. Конечно, если я лично кого-то встречаю на стадионе, то рад поболтать. Но, повторюсь, каждый должен заниматься своим делом», — сказал Кашшаи в ролике на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Бывший арбитр ФИФА возглавил департамент судейства РФС в январе 2020 года.

Ранее Кашшаи заявил, что ему нравится его должность.