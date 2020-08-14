Кашшаи: мне нравится моя должность

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Виктор Кашшаи заявил, что не намерен покидать свою должность.

«Если что-то идёт не так, я никогда не останавливаюсь. Профессиональный футбол — это сложный бизнес, не все остаются довольны решениями. Мы очень много обсуждаем и критикуем. Я не думаю об уходе, мне нравится эта должность», — заявил Кашшаи в ролике на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Кашшаи возглавил судейский департамент РФС в январе 2020 года. После первого тура нового сезона совет ветеранов «Спартака» призвал венгра уйти в отставку.

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