Агент Сафонов: я не понимаю, как работает VAR в России
- РИА Новости
«Я не понимаю, как работает VAR в России. Лигу Европы, Лигу чемпионов мы смотрим, там система работает прозрачно и понятно. У нас складывается ощущение, что VAR не помогает арбитрам, а подставляет их. Любопытно, что на VAR сидят те же арбитры, что судят в поле. Может, стоит посадить за монитор независимых людей, бывших арбитров, которые закончили давно. Уровень судейства сильно упал», — приводит слова агента ТНВ.
Ранее Шмурнов заявил, что после матча «Спартак» — «Сочи» он переборщил с формулировками.