Агент Сафонов: я не понимаю, как работает VAR в России

Короткая ссылка
Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о работе системы видеопомощи арбитрам (VAR) в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Агент Сафонов: я не понимаю, как работает VAR в России
  • РИА Новости

«Я не понимаю, как работает VAR в России. Лигу Европы, Лигу чемпионов мы смотрим, там система работает прозрачно и понятно. У нас складывается ощущение, что VAR не помогает арбитрам, а подставляет их. Любопытно, что на VAR сидят те же арбитры, что судят в поле. Может, стоит посадить за монитор независимых людей, бывших арбитров, которые закончили давно. Уровень судейства сильно упал», — приводит слова агента ТНВ.

Ранее Шмурнов заявил, что после матча «Спартак» — «Сочи» он переборщил с формулировками.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить