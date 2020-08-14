Нурмагомедов заявил, что не планирует становиться тренером после окончания карьеры

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не хотел бы ограничивать себя только тренерской деятельностью после окончания спортивной карьеры.
Нурмагомедов заявил, что не планирует становиться тренером после окончания карьеры
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Думаю, это меня ограничивало бы. Думаю, могу заниматься более серьёзными вещами. Зачем стрелять из пушки по воробьям? Я же могу больше сделать. Если посмотреть на отца, он тренировал, но в последнее время был гораздо больше, чем просто наставник. Занимался общественной деятельностью, был советником президента. Не хотел бы ограничивать себя исключительно тренерской деятельностью», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Ранее Нурмагомедов ответил на обвинения в незрелищности.

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