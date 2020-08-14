Нурмагомедов заявил, что не планирует становиться тренером после окончания карьеры

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что не хотел бы ограничивать себя только тренерской деятельностью после окончания спортивной карьеры.

«Думаю, это меня ограничивало бы. Думаю, могу заниматься более серьёзными вещами. Зачем стрелять из пушки по воробьям? Я же могу больше сделать. Если посмотреть на отца, он тренировал, но в последнее время был гораздо больше, чем просто наставник. Занимался общественной деятельностью, был советником президента. Не хотел бы ограничивать себя исключительно тренерской деятельностью», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Ранее Нурмагомедов ответил на обвинения в незрелищности.