Нурмагомедов прокомментировал пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Сочи»

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о назначенном пенальти в ворота московского «Спартака» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» (2:2).
Нурмагомедов прокомментировал пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Сочи»
  • РИА Новости

«Люблю футбол. Очень люблю его историю. Практически всё смотрю. Для меня он находится на первом месте. Ни один вид спорта даже близко не стоит с ним. Это король спорта. Что касается матча с «Сочи», я бы не назначал пенальти. И первый эпизод был спорным. Думаю, это всё из-за того, что один чемпионат закончился и сразу начался второй. Нервы не выдержали. И СМИ способствуют всему этому. Но это же ваша работа — подстрекать. Сейчас «Спартак» переживает не лучшее время. Знаю, что клуб хотел сняться. Но посоветовал бы им не делать этого. Без «Спартака» в чемпионате России будет скучно», — заявил Нурмагомедов на пресс-конференции.

После матча с «Сочи» владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что снимет команду с чемпионата из-за ряда спорных решений не в пользу его клуба.

Ранее Нурмагомедов намекнул, что за бой с Гэтжи заработает больше, чем за поединок с Порье.

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