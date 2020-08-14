Нурмагомедов намекнул, что за бой с Гэтжи заработает больше, чем за поединок с Порье

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов намекнул, что за бой с Джастином Гэтжи получит самый высокий гонорар в своей карьере.

«Конечно, мои гонорары растут от боя к бою. В этом плане у меня полный порядок с UFC. Я не заламываю цену, но и знаю цену себе. Считаю, что заслуживаю получить за бой с Гэтжи больше. За битву с Джастином будет другая сумма, за следующий бой — другая. Я считаю, что я хорошо делаю свою работу, не просто так нахожусь на своём месте», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

За последний бой с Джастином Порье россиянин заработал свыше $6 млн.

Ранее Нурмагомедов рассказал, как отреагировал на завоевание чемпионского пояса UFC Яном.