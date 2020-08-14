Нурмагомедов рассказал, кто выступит на турнире памяти его отца
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«Турнир будет очень хорошим, там будет выступать много хороших бойцов. Минеев выступит в главном бою. В андеркарде будет очень много бойцов, Усман Нурмагомедов также будет выступать. Много интересных поединков. Ребята полтора месяца работали над кардом. Всего будет 14 боёв, если я не ошибаюсь. Думаю, это будет один из лучших турниров в российском ММА. Шоу пройдёт в Москве в спорткомплексе Ирины Винер», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.
Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова состоится 9 сентября. Известный тренер ушёл из жизни 3 июля 2020 в Москве из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
Ранее Нурмагомедов заявил, что потенциальный бой с Сен-Пьером его сильно вдохновляет.