Нурмагомедов рассказал, кто выступит на турнире памяти его отца

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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал, кто выступит на турнире по смешанным единоборствам памяти его отца Абдулманапа.
Нурмагомедов рассказал, кто выступит на турнире памяти его отца
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«Турнир будет очень хорошим, там будет выступать много хороших бойцов. Минеев выступит в главном бою. В андеркарде будет очень много бойцов, Усман Нурмагомедов также будет выступать. Много интересных поединков. Ребята полтора месяца работали над кардом. Всего будет 14 боёв, если я не ошибаюсь. Думаю, это будет один из лучших турниров в российском ММА. Шоу пройдёт в Москве в спорткомплексе Ирины Винер», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова состоится 9 сентября. Известный тренер ушёл из жизни 3 июля 2020 в Москве из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее Нурмагомедов заявил, что потенциальный бой с Сен-Пьером его сильно вдохновляет.

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