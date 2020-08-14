Нурмагомедов рассказал, кто выступит на турнире памяти его отца

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал, кто выступит на турнире по смешанным единоборствам памяти его отца Абдулманапа.

«Турнир будет очень хорошим, там будет выступать много хороших бойцов. Минеев выступит в главном бою. В андеркарде будет очень много бойцов, Усман Нурмагомедов также будет выступать. Много интересных поединков. Ребята полтора месяца работали над кардом. Всего будет 14 боёв, если я не ошибаюсь. Думаю, это будет один из лучших турниров в российском ММА. Шоу пройдёт в Москве в спорткомплексе Ирины Винер», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова состоится 9 сентября. Известный тренер ушёл из жизни 3 июля 2020 в Москве из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Ранее Нурмагомедов заявил, что потенциальный бой с Сен-Пьером его сильно вдохновляет.