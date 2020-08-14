Источник: «Локомотив» сделал предложение колумбийскому клубу о покупке форварда Вергары
- РИА Новости
Об этом сообщает Futbolred. По информации источника, в финансовом плане предложение «Локомотива» превосходит конкурентов, но колумбийский клуб предпочёл бы продать своего нападающего в более сильную лигу, чем российскую.
В нынешнем сезоне 23-летний колумбийский форвард принял участие в шести матчах национального чемпионата, в которых забил один мяч.
Ранее Сёмин заявил, что пока не получал медаль от «Локомотива».