Источник: «Локомотив» сделал предложение колумбийскому клубу о покупке форварда Вергары

Московский «Локомотив» сделал предложение о покупке форварда Дувана Вергары из «Америки» (Кали).

Об этом сообщает Futbolred. По информации источника, в финансовом плане предложение «Локомотива» превосходит конкурентов, но колумбийский клуб предпочёл бы продать своего нападающего в более сильную лигу, чем российскую.

В нынешнем сезоне 23-летний колумбийский форвард принял участие в шести матчах национального чемпионата, в которых забил один мяч.

Ранее Сёмин заявил, что пока не получал медаль от «Локомотива».