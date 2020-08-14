Источник: «Локомотив» сделал предложение колумбийскому клубу о покупке форварда Вергары

Короткая ссылка
Московский «Локомотив» сделал предложение о покупке форварда Дувана Вергары из «Америки» (Кали).
Источник: «Локомотив» сделал предложение колумбийскому клубу о покупке форварда Вергары
  • РИА Новости

Об этом сообщает Futbolred. По информации источника, в финансовом плане предложение «Локомотива» превосходит конкурентов, но колумбийский клуб предпочёл бы продать своего нападающего в более сильную лигу, чем российскую.

В нынешнем сезоне 23-летний колумбийский форвард принял участие в шести матчах национального чемпионата, в которых забил один мяч.

Ранее Сёмин заявил, что пока не получал медаль от «Локомотива».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить